5+1 δυναμωτικά του γάμου από τον Dr. John Gottman

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Τον ρόλο που παίζει ο θαυμασμός στη συζυγική σχέση.

-Σε τι βοηθάει να αναπολήσεις την αρχή της σχέσης σας.

Το θέμα δεν είναι ένας γάμος να είναι υγιής ή λειτουργικός ή να κρατήσει… για πάντα. Το θέμα είναι να είναι απολαυστικός. Και μάλιστα, ακόμα κι αν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Σε έριξα μήπως στα δύσκολα; Κι όμως, ο έγγαμος βίος μπορεί να παραμείνει ένα συναρπαστικό ταξίδι στο πέρασμα του χρόνου και έχω εντοπίσει τον ειδικό που υποστηρίζει πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. O Dr. John Gottman έχει μελετήσει το κεφάλαιο γάμος περισσότερο ίσως από όσο κανείς. “The Seven Principles for Making Marriage Work”, “10 Lessons to Transform Your Marriage”, “Why Marriage Succeed or Fail” είναι μόνο μερικά από τα βιβλία που έχει γράψει για τον γάμο, στα οποία δίνει σαφείς οδηγίες για καλύτερη συμπόρευση μεταξύ των παντρεμένων ζευγαριών. Κυρίως όμως μετράει ο ίδιος πάνω από 3 δεκαετίες γάμου με τη σύντροφό του. Aν λοιπόν είσαι παντρεμένος ή παντρεμένη, καλά θα ήταν να λάβεις υπόψη όσα ακολουθούν παρακάτω, καθώς ξεχωρίσαμε έξι συμβουλές του Gottman που είναι εύκολο να εφαρμόσεις (όμως ίσως έχεις ξεχάσει να το κάνεις), προκειμένου να χαρείς έναν πιο απολαυστικό γάμο όσο ο χρόνος κυλά.

Κράτησε ζωντανό το love story σας

Ξέχνα τη μέρα που παντρευτήκατε. Την τελετή, το νυφικό, το ταξίδι του μέλιτος. Γύρνα πίσω τον χρόνο στη αρχή της σχέσης σας. Στο πρώτο σας φιλί, στην πρώτη φορά που κάνατε σεξ, στις πιο περιπετειώδεις διακοπές σας, στις βόλτες με το αυτοκίνητο που κρατούσατε ο ένας το χέρι του άλλου και σε πολλές άλλες ιδιαίτερες στιγμές που έχετε μοιραστεί μαζί με τον ή τη σύντροφο της ζωής σου. Είναι αρκετά για να σου υπενθυμίσουν πόσα σας δένουν; Επόμενο βήμα; Να μοιραστείς αυτό το “θυμάσαι τότε”… με το ταίρι σου.

Συνέχισε να θαυμάζεις τον/τη σύντροφό σου

Δεν γίνεται να περάσεις τη ζωή σου μαζί με κάποιον που επικρίνεις, αποδοκιμάζεις, απαξιώνεις. Τελεία και παύλα. Ακόμα κι αν δεν χωρίσετε, θα καταλήξετε δυστυχισμένοι. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Θυμήσου ότι πρέπει να θαυμάζεις τον ή τη σύντροφό σου καθημερινά, ακόμα κα για τα μικρά και ασήμαντα όπως για το ότι σιδερώνει τέλεια τα πουκάμισά σου ή γνωρίζει πώς να επαναφέρει το αρχείο που μόλις έχασες στον υπολογιστή. Γάμος χωρίς σεβασμό και εκτίμηση του ενός προς τον άλλο είναι πάντα ένας κακός γάμος.

Μην ξεχνάς να γιορτάζετε μαζί τις επιτυχίες σας

Πρόσεξε τι λέει ο Gottman. Δεν λέει γιορτάστε την επέτειό σας. Λέει γιορτάστε μαζί της επιτυχίες σας. Εντάξει, σίγουρα χάρηκες για την προαγωγή του συντρόφου σου. Όμως για σκέψου… το γιόρτασες μαζί του με όλους τους πιθανούς τρόπους; Η αλήθεια είναι ότι πολλά ζευγάρια δείχνουν μια ενότητα μόνο όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Θα πρέπει να κάνουν το ίδιο και στις καλές στιγμές τους. Το να γιορτάζουν τις επιτυχίες του καθενός από τους δύο μαζί είναι ένας τρόπος να εξασφαλιστεί η ευεξία της σχέσης. Αλλιώς στον εγκέφαλό τους θα εγκατασταθεί η συσχέτιση ότι ο γάμος υπάρχει μόνο για να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον στα δύσκολα στο πλαίσιο μιας ασφαλούς ρουτίνας.

Αποδέξου ότι θα υπάρχουν διαφορές

Δεν γίνεται να συμφωνείτε σε όλα. Και δεν χρειάζεται. Να θυμάσαι ότι ένας καβγάς που καταλήγει σε έναν συμβιβασμό είναι ένας επιτυχημένος καβγάς. Επίσης, μην ξεχνάς να ανακουφίζεις τον ή τη σύντροφό σου μετά από οποιαδήποτε ψυχολογική αναστάτωση προκάλεσε ο ένας στον άλλον, με μία θετική κίνηση αποκατάστασης. Επίσης, ποτέ μην ξεχάσεις ότι ο σύντροφός σου είναι ένα διαφορετικό από εσένα πρόσωπο. Το πρώτο βήμα για να ταιριάξετε πραγματικά είναι να αποδέχεται ο ένας τις διαφορές του άλλου.

Εστίασε σε κοινούς στόχους

Δεν είστε συγκάτοικοι σε έναν γάμο. Είστε σύντροφοι, δηλαδή συνοδοιπόροι. Θα πρέπει επομένως να έχετε πέρα από τους ατομικούς ή επαγγελματικούς σας στόχους και κάποιους κοινούς στόχους που ενώνουν τη δράση σας και απαιτούν τη συνεργασία μεταξύ σας. Δεν χρειάζεται ο στόχος να είναι πάντα κάτι μεγάλο: π.χ. το χτίσιμο μιας εξοχικής κατοικίας. Μπορεί να είναι κάτι μικρό, αρκεί να το βαφτίσετε ως κοινό project: ταξίδι στο εξωτερικό ή σε ένα μικρό ελληνικό νησάκι; Βάψιμο σπιτιού; Ανανέωση των φυτών του κήπου; Ένα νέο σπορ που θα δοκιμάσετε μαζί; Αρκεί να εντοπίσετε αυτό το κάτι που μπορείτε και θέλετε να κάνετε μαζί.

Διατηρήστε τη συγκέντρωση του ενός προς τον άλλον

Πλέον όμως φαίνεται ότι στα σύγχρονα ζευγάρια είναι πιο εύκολο να διατηρήσουν τις ατομικές τους δραστηριότητες από ό,τι όλα εκείνα που τους φέρνουν πιο κοντά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν, ιδιαίτερα τα παντρεμένα ζευγάρια που έχουν παιδιά και/ή βαρύ επαγγελματικό πρόγραμμα. Η συνεργασία για την ανατροφή των παιδιών δεν αρκεί. Θα πρέπει να υπάρχουν στιγμές που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το ζευγάρι, που τους προτρέπουν να ασχοληθούν και να παραμείνουν συγκεντρωμένοι ο ένας με τον άλλον. Όπως ακριβώς συνέβαινε στην αρχή της σχέσης. Πριν το γάμο. Θυμάσαι;

